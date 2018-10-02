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    АУЯ объявил конкурс на замещение вакантных должностей

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский университет языков (АУЯ) объявил конкурс на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами.

    По сообщению Report, на конкурс выставлены должности заведующих кафедрами грамматики английского языка, теории и практики перевода германских языков, психологии, заведующего, доцента кафедры иностранных языков при факультете межотношений и управления, профессора кафедры общей лингвистики, доцента кафедры азербайджанской литературы.

    Для участия в конкурсе следует подать документы и заявление по адресу АЗ1014, город Баку, ул. Р.Бейбутова, 134.

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