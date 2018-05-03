Аналитический центр МГУ опубликовал статью, посвященную книге Рамиза Мехтиева

Москва. 3 мая. REPORT.AZ/ Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ имени М.В.Ломоносова опубликовал статью, посвященную книге главы Администрации президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева "О пользе познания истории в формировании национальной идеи", сообщает российское бюро Report.

В статье отмечается, что монография азербайджанского академика имеет крайнее важное значение с точки зрения противодействия армянским фальсификациям в исторической науке, поскольку в ней рассмотрен процесс этногенеза как азербайджанского, так и армянского народов.

Наряду с этим в монографии главы Администрации президента с научной точки зрения обосновывается принадлежность оккупированных в результате нагорно-карабахского конфликта земель азербайджанскому народу. Ученый отмечает, что и до, и после данного конфликта армянские идеологи активно лоббировали идею о том, что исконно армянское население Кавказа оказалось вытесненным пришлыми тюркскими племенами, тогда как реальная ситуация была совершенно иной.

Р. Мехтиев констатирует, что истоки азербайджанского народа, формировавшегося на протяжении многих столетий на той территории, где он проживает сегодня, восходят к III тысячелетию до н.э. Особое внимание ученый уделяет проблеме культурного кода азербайджанского этноса, подробно анализируя мугам, как неотъемлемую часть духовной жизни нашего народа.

Все факты, приведенные автором в книге, основаны на конкретном антропологическом и генетическом материалах, а потому носят исключительно научный характер.

Автор статьи, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры государственной службы и кадровой политики Академии государственного управления при президенте Азербайджана Улькер Мехдиева отмечает, что данная книга, являющаяся первым фундаментальным трудом в сфере изучения национальной идеи Азербайджана, представляет особую ценность, как для представителей академических кругов из разных стран, так и для азербайджанской молодежи.