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Американский модуль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны

Американский модуль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на лунную поверхность.
Наука и образование
23 февраля 2024 г. 06:13
Американский модуль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны

Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на лунную поверхность.

Как передает Report, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Прилунение произошло в 03:23 по бакинскому времени.

После посадки команде специалистов понадобилось порядка 10-15 минут, чтобы установить связь с аппаратом. "Мы на поверхности и передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну", - сказал глава Intuitive Maсhines Стив Алтемус.

Посадочный модуль Nova-C размером телефонной будки и массой около 1,9 тонны был доставлен ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX.

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