Ахлиман Амирасланов: В настоящее время в Азербайджане средняя продолжительность жизни людей достигла 75,2 лет

© Report/ Elchin Murad

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане увеличилась средняя продолжительность жизни людей. Так, если в 1930-х годах в Азербайджане средний возраст был равен 30,5 годам, то сегодня эта цифра достигла 75,2".

Как сообщает Report, об этом выступая на тему "Развитие медицинской науки в Азербайджане, приоритеты и инновационные перспективы" заявил академик-секретарь Отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук Азербайджана, председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов.

По его словам, мысль о том, что наши прадеды жили дольше не правдива: "Люди думают, что предки жили еще дольше. Однако статистика показывает обратное. Сегодня в развитых странах этот показатель составляет около 80 лет. В ближайшем будущем ожидается, что в мире средняя продолжительность жизни людей достигнет 90 лет".

А.Амирасланов отметил, что по прогнозам, в настоящее время 3 из 100 новорожденных имеют шансы прожить до 100 лет.