90 лет со дня рождения выдающегося ученого-языковеда Азербайджана академика Афада Гурбанова

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ 10 января 2019 года празднуется 90-летний юбилей выдающегося ученого-языковеда, тюрколога, видного организатора науки и образования, общественного деятеля советского периода и периода независимого Азербайджана Афада Гурбанова.

Как сообщает Report, обладающий широкими организаторскими способностями великий педагог Афад Гурбанов являлся академиком многих национальных и международных академий наук, заместителем Советского Комитета Тюркологов Академии Наук СССР, членом Академии Наук Азербайджанской ССР, заслуженным деятелем наук, лауреатом государственной премии, доктором филологических наук, профессором.

Из восьмидесяти лет жизни, шестьдесят лет А.Гурбанов был связан с Азербайджанским педагогическим институтом (в настоящее время Азербайджанский государственный педагогический университет). Он прошел большой и славный путь от студента института до его ректора. В педагогическом институте А.Гурбанов был студентом, аспирантом, ассистентом, преподавателем, доцентом, профессором, заместителем декана, в течение 13 лет – деканом, в течение 30 лет – заведующим кафедрой, в течение 9 лет – ректором, а также возглавлял республиканские диссертационные советы по филологическим и педагогическим наукам. В период своей работы он внес исторический вклад в развитие этого учебного заведения.

В период работы ректором Азербайджанского педагогического института и членом Президиума Совета ректоров азербайджанских высших школ А.Гурбанов уделял большое внимание развитию высшего педагогического образования и, с учетом своих организаторских способностей, сумел решить множество специфических теоретических проблем высшего педагогического образования в Азербайджане.

В период его руководства был полностью реорганизован Азербайджанский педагогический институт, созданы новые кафедры и факультеты, качественно обновлена деятельность возглавляемых им специализированных диссертационных советов по педагогическим и филологическим наукам, а также построены многоэтажные учебные здания и капитально отремонтированы общежития. Институт неоднократно удостаивался переходящего красного знамени республики. В тот период Азербайджанский педагогический институт превратился в одно из передовых образовательных учреждений не только в Азербайджане, но и во всем СССР. А.Гурбанов был награжден министром образования СССР за то, что смог вывести Азербайджанский педагогический институт на 11-е место среди всех высших учебных заведений Советского Союза.

В 1982 году первый секретарь ЦК КПСС Азербайджана Гейдар Алиев посетил Азербайджанский педагогический институт и, высоко оценив выполненную А.Гурбановым работу, наградил институт Почетной грамотой и орденом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР. После поддержки Гейдаром Алиевым инициативы Афада Гурбанова о подготовке национальных военных кадров в стране, в 80-х годах прошлого века был создан первый на Кавказе и четвертый в СССР военный факультет. В период работы А.Гурбанова ректором деятельность этого факультета была организована на самом высоком уровне, его материально-техническая база была полностью укомплектована и, впервые в истории республики, 150 выпускникам было присвоено воинское звание.

Ветеран войны, ученый и общественный деятель А.Гурбанов наряду с напряженной научно-педагогической деятельностью принимал активное участие в общественно-политической жизни республики. Будучи депутатом Бакинского городского совета в 1981 и 1987 гг., он добился решения ряда важных социально-экономических и научно-культурных проблем города Баку. В 1990–1995 гг. А.Гурбанов был избран депутатом Парламента Азербайджана и, как народный депутат, вел активную общественно-политическую деятельность.