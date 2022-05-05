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Более 20 тысяч учеников будут сдавать экзамены 8 мая

Более 20 тысяч учеников будут сдавать экзамены 8 мая 8 мая для учащихся 9-х и 11-х классов текущего года, а также выпускников прошлых лет состоится экзамен по азербайджанскому языку (как государственному).
Наука и образование
5 мая 2022 г. 13:05
Более 20 тысяч учеников будут сдавать экзамены 8 мая

8 мая для учащихся 9-х и 11-х классов текущего года, а также выпускников прошлых лет состоится экзамен по азербайджанскому языку (как государственному).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что в экзамене примут участие 20555 учащихся.

Государственный экзаменационный центр 8 мая 2022 года проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на языках, отличных от азербайджанского.

Всего экзамен будет проводиться в 95 зданиях в 21 городе и районе.

Максимальный балл по азербайджанскому языку в текущем году - 100 баллов. Результат будет записан в итоговый аттестационный документ учащегося.

Для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения надо набрать от 50 баллов.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 8-də 20 mindən çox şagird imtahan verəcək

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