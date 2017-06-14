54 сотрудникам НАНА предоставлены квартиры

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Начала работу комиссия по распределению квартир, созданная в соответствии с решением Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе НАНА, были проведены работы по распределению отведенных в нововозведенных зданиях квартир для сотрудников НАНА, проживающих в общежитии по улице Шарифзаде в Ясамальском районе города Баку, согласно договору, заключенному между НАНА и ООО "Evrostroy-S" от 14 ноября 2012 года.

Заместитель заведующего Управления делами НАНА, секретарь комиссии Сардар Алиев отметил, что предоставление квартир было осуществлено путем жеребьевки в первую очередь для зарегистрированных в общежитии и проживающих там 54 сотрудников НАНА, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с порядком жилищного законодательства. При распределении были учтены научные степени и семейное положение сотрудников.

Кроме того, НАНА продолжает переговоры с соответствующими руководящими органами республики по строительству новых жилых зданий для обеспечения жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников, в том числе молодых ученых.