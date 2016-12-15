Турецкий генерал армии: Апрельские бои показали могущество азербайджанской армии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев встретился с командующим первой армии Вооруженных сил Турции, генералом армии Мусой Авсевером.

Как сообщает Report, на встрече М.Авсевер подчеркнул важность защиты и развития дружественных и братских отношений между Турцией и Азербайджаном.

Напомнив слова общенационального лидера Гейдара Алиева "одна нация, два государства", генерал армии заявил, что охрана и развитие отношений между имеющими одну историю, язык, религию, единые корни и традиции двумя народами представляет историческое значение.

Высоко оценив успехи, достигнутые после обретения Азербайджаном независимости в военной сфере и сфере оборонной промышленности, М.Авсевер выразил обеспокоенность нерешенностью армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он заявил, что освобождение азербайджанской армией во время апрельских боев части оккупированных территорий является показателем могущества и силы армии.

М.Гаджиев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедшего несколько дней назад теракта в Стамбуле и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Генконсул сказал, что любые инциденты в Турции, в том числе теракты вызывают в Азербайджане разочарование: "Мы – страна, страдающая от армянского террора. Азербайджан во всех вопросах находится рядом с Турцией, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом".