Сопредседатели проинформируют Минскую группу ОБСЕ об инцидентах на линии соприкосновения

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проинформируют остальных членов Минской группы о ходе переговорного процесса и инцидентах на линии соприкосновения. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

"Сегодня прибыл в Вену, чтобы проинформировать Минскую группу о возобновлении насилия [на линии соприкосновения] и посреднических усилиях. Вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен быть приоритетным", - написал Д. Уорлик в Twitter.