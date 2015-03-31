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    Сопредседатели проинформируют Минскую группу ОБСЕ об инцидентах на линии соприкосновения

    Встреча пройдет в Вене

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ  по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проинформируют остальных членов Минской группы о ходе переговорного процесса и инцидентах на линии соприкосновения. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. 

    "Сегодня прибыл в Вену, чтобы проинформировать Минскую группу о возобновлении насилия [на линии соприкосновения] и посреднических усилиях. Вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен быть приоритетным", - написал Д. Уорлик в Twitter. 

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