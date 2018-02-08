Президент: Международные рейтинги отражают мощь армии Азербайджана

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Все международные организации признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Исторические факты усиливают нашу позицию".

Как сообщает Report, об этом на VI съезде правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) сказал председатель партии, президент Ильхам Алиев.

Президент отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и в соответствии с нормами международного права: "Никогда не позволим, чтобы на землях Азербайджана было создано второе армянское государство. Армения осталась в стороне от всех региональных проектов. Политика изоляции будет продолжена до освобождения от оккупации наших земель. Международные рейтинги отражают мощь армии Азербайджана".