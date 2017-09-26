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    Посол США: Сопредседатели МГ ОБСЕ скоро посетят регион

    США остаются приверженными мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта© Report. Elshan Baba

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "США остаются приверженными мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя  возможность проведения работ по разминированию на линии соприкосновения.

    "Скоро регион посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Мы стараемся приложить усилия, чтобы стороны конфликта урегулировали его мирным путем", - заявил Р. Секута.

    Напомним, ранее в своем совместном заявлении сопредседатели МГ ОБСЕ заявили, что планируют посетит регион в начале октября. 

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