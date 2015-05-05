​Посол: Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха и прошедшие там выборы". Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

"Касательно этих выборов Минская группа сделала заявление и Франция поддерживает это заявление", - отметил посол Франции.

3 мая на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе представители сепаратистского режима провели так называемые "парламентские выборы".

В связи с чем сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором отмечается, что "ни одна из трех стран-сопредседателей, ни какая-либо другая страна, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства".