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    ​Посол: Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха

    Франция поддерживает заявление сопредседателей МГ ОБСЕ касательно выборов в Карабахе

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха и прошедшие там выборы". Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

    "Касательно этих выборов Минская группа сделала заявление и Франция поддерживает это заявление", - отметил посол Франции.

    3 мая на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе представители сепаратистского режима провели так называемые "парламентские выборы". 

    В связи с чем сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором отмечается, что "ни одна из трех стран-сопредседателей, ни какая-либо другая страна, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства".

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