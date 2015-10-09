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    ​Мэтью Брайза: отказ докладчику ПАСЕ в посещении Нагорного Карабаха выглядит странным

    Судя по моему опыту, это очень необычно

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза прокомментировал решение представителей установленного на территории Нагорного Карабаха сепаратистского режима отказать докладчику ПАСЕ Роберту Вальтеру в посещении региона.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью "Вестнику Кавказа".

    "Судя по моему опыту, это очень необычно, чтобы контролирующие оккупированный Нагорный Карабах силы не позволили столь известному во всем мире человеку, как Роберт Вальтер, посетить регион. К тому же, в интересах всех сторон услышать доклад подобного специалиста", - заявил Мэтью Брайза.

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