​Мэтью Брайза: отказ докладчику ПАСЕ в посещении Нагорного Карабаха выглядит странным

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза прокомментировал решение представителей установленного на территории Нагорного Карабаха сепаратистского режима отказать докладчику ПАСЕ Роберту Вальтеру в посещении региона.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью "Вестнику Кавказа".

"Судя по моему опыту, это очень необычно, чтобы контролирующие оккупированный Нагорный Карабах силы не позволили столь известному во всем мире человеку, как Роберт Вальтер, посетить регион. К тому же, в интересах всех сторон услышать доклад подобного специалиста", - заявил Мэтью Брайза.