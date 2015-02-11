Мэтью Брайза прокомментировал возможность включения Турции и Германии в состав сопредседателей МГ ОБСЕ

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Я не думаю, что предложение о включении Турции и Германии в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ окажет значимое влияние на посреднический процесс по Нагорному Карабаху".

Об этом Report заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, эксперт эстонского Международного центра обороны и безопасности Мэтью Брайза.

"Во-первых, ни Турция, ни Германия не заменят Россию в Минской группе, и в настоящее время, складывается впечатление, что Россия более заинтересована в создании региональных конфликтов, нежели в их решении", - заявил М.Брайза.

Экс-сопредседатель также высказал мнение, что, принимая во внимание тот факт, что Турция является большим другом Азербайджана, Армения отвергнет участие Турции в качестве сопредседателя, и поэтому многие члены ОБСЕ также воспротивятся тому, чтобы Турция приняла на себя эту роль.

М.Брайза также считает маловероятным, что замена Франции на Германию в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ улучшит ее динамику: "Было бы, наверно, полезней, если бы ЕС стал сопредседателем, нежели одна страна представляла ЕС".

"К тому же, в итоге, президентам Армении и Азербайджана предстоит принимать трудные решения по выполнению рамочных соглашений", - добавил Брайза.

Он отметил, что в свое время "США сделали большую ошибку, оказывая давление на Турцию и Армению по нормализации их отношений, не имея прорыва в процессе Минской группы, что спровоцировало отказ Армении от некоторых очень важных компромиссов, которые имелись к тому времени".

Эксперт отметил, что "для восстановления климата доверия американский и французский лидеры Барак Обама и Франсуа Олланд должны выразить свою личную приверженность, чтобы помочь реинтенсифицировать Минскую группу, особенно в этот период российского военного авантюризма".