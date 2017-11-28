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    Армения вернула Азербайджану тело солдата

    Его тело передано на линии соприкосновения в Нахчыване

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В результате принятых Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и министерством обороны Азербайджанской Республики необходимых мер при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, тело солдата Бахруза Парвиз оглу Джалилбейли, обнаруженное в юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы, на линии соприкосновения войск 23 ноября, было передано азербайджанской стороне 28 ноября на территории Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

    Как сообщает Report, в прошедшем без инцидентов процессе принимали участие представители соответствующих государственных структур Азербайджана и Армении и Международного Комитета Красного Креста.

    Отметим, что было установлено, что труп призванного 5-го января 2017 года на действительную военную службу солдата Джалилбейли Бахруза Парвиз оглы (27.11.1998-го года рождения), самовольно оставившего место службы после совершенного им военного преступления, находится вблизи позиций вооруженных сил Армении на линии соприкосновения войск в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, на армяно-азербайджанской государственной границе.

    После этого тело было взято армянской стороной.

    Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан обратилась в международные организации для возвращения тела Б. Джалилбейли.

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