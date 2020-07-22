Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху

Грушко: Урегулирование карабахского конфликта позволит в серьезной степени оздоровить ситуацию в регионе в целом

"Я считаю, не только Россия, но и все, кто озабочены интересами укрепления стабильности в этом регионе, должны делать соответствующие заявления и поощрять стороны к установлению мира, прекращению огня. Стабилизация ситуации – это в интересах всех".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману .

"Мы исходим из того, что все то, что было наработано международным сообществом, это, прежде всего, применительно к Нагорному Карабаху в рамках МГ ОБСЕ, так называемые Мадридские принципы и другие – все это должно оставаться на столе переговоров. Нынешний кризис не должен иметь последствия в виде отката от того прогресса, которого все-таки удалось добиться в результате титанических усилий, прежде всего РФ, в деле приближения перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта",- сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что урегулирование конфликта позволит в серьезной степени оздоровить ситуацию в регионе в целом.