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За прошедший день враг сбросил на Тертер 147 артснарядов и 4 ракеты

За прошедший день враг сбросил на Тертер 147 артснарядов и 4 ракеты Погибли 17 человек, 54 ранены
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 13:17
За прошедший день враг сбросил на Тертер 147 артснарядов и 4 ракеты

Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили режим гуманитарного перемирия и 26 октября выпустили по городу Тертер и окрестным селам 147 артиллерийских снарядов в целом.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Согласно информации, враг выпустил по территории города Тертер и Тертерского района в общей сложности 4 ракеты "Смерч".

В результате, 1 частный дом полностью разрушен, 18 домам, 1 многоквартирному зданию, 1 служебному участку и 1 административному зданию нанесен ущерб.

В период с 27 сентября по 26 октября вооруженными силами Армении по району в общей сложности было выпущено 15 300 артиллерийских снарядов, погибли 17 человек, 54 ранены.

В результате, 845 зданиям нанесен ущерб, полностью разрушены 132 дома, 31 подсобное строение, 2 социальных дома, 1 многоквартирное здание, 2 производственных объекта, 11 торговых объектов, 2 административных здания и 2 объекта общественного питания.

Кроме того, причинен ущерб 64 многоквартирным зданиям, 66 подсобным строениям, 24 социальным объектам, 1 памятнику, 6 производственным объектам, 3 объектам водообеспечения, 1 объекту теплообеспечения, 26 торговым объектам, 5 служебным участкам, 18 административным зданиям, 10 надгробиям.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün düşmən Tərtərə 147 top mərmisi, 4 raket atıb

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