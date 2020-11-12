Юрист: Миротворческие силы не могут квалифицироваться как иностранная военная база

Известный юрист-международник Фархад Мирзоев ответил на некоторые сложные вопросы относительно соглашения о приостановлении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Известный юрист-международник Фархад Мирзоев в интервью Report ответил на некоторые сложные и все еще открытые вопросы относительно соглашения о приостановлении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

-Каков статус миротворцев? Это иностранные регулярные части? Могут ли быть они использованы против Азербайджана?

-Прежде всего, надо начать с определения статуса и роли миротворцев. Миротворческие силы имеют задачу контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня между конфликтующими сторонами. Иными словами, они играют роль разводящей силы. Иная важная задача миротворцев – это сугубо, относящаяся к правам человека, а именно защита мирного населения. В целом, роль миротворцев сводится к функциям органов, обеспечивающих правопорядок. Часто задают вопрос, почему миротворцы вооружены. В соответствии с международным правом, они вооружены исключительно в целях самообороны в целях осуществления своего мандата. Миротворческие силы могут быть размещены лишь с согласия сторон или на основании решения СБ ООН. В случае армяно-азербайджанского конфликта речь идет именно о соглашении сторон.

В случае с российскими миротворцами – это структурная часть иностранных вооруженных сил и находятся в подчинении министерства обороны России. Однако, это специально обученные миротворческие единицы и по заявлению представителя министерства обороны РФ, они имеют опыт службы в качестве миротворцев в Сирии. Миротворческие силы не являются стороной конфликта и их размещение не означает, что Россия автоматически становится стороной конфликта. Относительно турецких миротворцев, их количества и задач, ситуация прояснится в ближайшие дни.

С точки зрения международного права, миротворческие силы не могут квалифицироваться как иностранная военная база. Статус иностранных военных баз определяется отдельными нормами и соглашениями. В случае с российскими и турецкими военнослужащими на территории Карабаха, речь идет именно о миротворческих силах.

Относительно использования миротворческих сил против Азербайджана, не уверен о том, что такие малочисленные и легко вооруженные силы могут быть использованы против кого-то. Плюс их международно-правовой статус не позволяет им участвовать в конфликте на чьей-либо стороне. Если даже такое допустить такой маловероятный сценарий, то в таком случае они будут квалифицированы как акт агрессии против Азербайджана, что повлечет международно-правовую ответственность страны их происхождения. Не нужно также забывать, что страны достаточно серьезно относятся к вопросам своей миротворческой миссии и любая осечка может достаточно сильно ударить по репутации.

Юрист-международник Фархад Мирзоев

-Будут ли они контролировать доступ армянского населения на остальную часть Азербайджана и азербайджанцев на территорию Нагорного Карабаха, где проживают армяне? То есть миротворцы будут определять кого из нас пускать туда и кого из армян к нам?

-Что касается доступа мирных граждан на территорию, контролируемую миротворцами, то есть остальную часть Нагорного Карабаха вне пределов нашего контроля, то тут именно миротворцы будут определять режим пропуска мирных граждан в и за пределы их подмандатной территории. По официальному заявлению Министерства обороны РФ для этих целей будут установлены 16 КПП российских миротворцев. По сути да, именно они будут определять кого пустить, а кого нет на их подмандатную территорию. Что до доступа проживающих там граждан армянской национальности на остальную часть Азербайджана, то это относится к компетенции правоохранительных органов Азербайджана. Кроме того, пункт 9 Соглашения четко предусматривает, что стороны обязуются в будущем наладить связи между собой, в том числе передвижение граждан. Несомненно, это добавит хлопот для миротворцев по недопущению негативных элементов на ту или иную территорию.

-Являются ли территории, подмандатные миротворческим силам де-юре территорией Азербайджана и чьи флаги будут развиваться там?

-Отвечу на это сложный вопрос с чисто юридической точки зрения, избегая каких-либо толкований. Вся бывшая оккупированная территория НКАО и равнинного Карабаха всегда являлась международно-признанной территорией Азербайджана. Азербайджан юридически не отказывался от своих территорий и референдума об изменении территории Азербайджана в соответствии с его Конституцией не проводилось. Поэтому и сегодня все освобожденные территории и территории подмандатные миротворцам являются неотъемлемой частью Азербайджана. Следовательно, в соответствии с законами Азербайджанской Республики единственным флагом, который должен там развиваться является лишь только азербайджанский флаг.

Учитывая тот факт, что в самом документе нет и слова о статусе Нагорного Карабаха и это особо подчеркнул господин Президент, то это дополнительно подтверждает все ранее приведенные аргументы. Иными словами, если не имеется предоставленного самоуправления, то и каких-либо иных собственных флагах речи быть не может.

Допускаю, что противная сторона, ссылаясь на пункт 1 Соглашения "Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых позициях", может трактовать это в свою пользу, как территория полностью подконтрольная ей, не упустит шанс сохранить или поднять свои флаги над данной территорией. Полагаю, азербайджанская сторона поднимет этот вопрос с миротворцами во избежание провокаций и столкновений между сторонами и эффективно решит эту проблему.

-Кто будет жить в Ханкенди и прочих неподконтрольных нам территориях? Чьи паспорта будут выданы лицам, проживающим там и какая валюта будет действовать на указанной территории?

-В соответствии с пунктом 7 Соглашения, все внутренне перемещенные лица должны быть возвращены в Нагорный Карабах и прилегающие районы. Это означает, что азербайджанцы, изгнанные из Ханкенди и прочих городов, сел и поселений, находящихся в зоне мандата миротворческих сил, могут вернуться туда. Однако, это в равной степени применимо и к армянам, которые проживали на ныне освобожденных территориях. Тут конечно и речи быть не может о незаконно переселенных сирийских, ливанских или прочих армянах. Вот безопасность таких вернувшихся обратно лиц должны обеспечивать именно миротворцы.

Как я отметил ранее, юридически это территория Азербайджана и все те, кто исконно проживал там на момент обретения Азербайджаном независимости, а также их прямые потомки, имеют право обратиться за получением азербайджанского гражданства и соответственно паспортов. Но если они пожелают выбрать гражданство иного государства и не будут иметь желания получить азербайджанское гражданство, то в соответствии с азербайджанскими законами, как и все иностранные граждане, они должны будут зарегистрироваться в соответствующих органах для получения права на разрешение для проживания на территории Азербайджанской Республики.

Исходя их ранее сказанного и в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, единственным платежным средством на всей территории страны является азербайджанский манат.

Хотел также особо отметить, что выраженная мною позиция основана на данный момент и, принимая во внимание, что Соглашение от 10 ноября 2020 г. общее и не очень содержательное. На самом деле, оно не охватывает множества вопросов и вызывает различные толкования и спекуляции. Однако, чисто юридически, и на данный момент такое положение дел может трактоваться лишь в нашу пользу. Возможно, в ближайшее время Сторонами будут выработаны и заключены также дополнительные соглашения, которые внесут ясность в некоторые вопросы, но это уже вопрос времени.