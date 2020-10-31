Враг сегодня выпустил по Тертеру 69 снарядов

31 октября Вооруженные силы Армении обстреляли город Тертер, окрестные поселки и села

31 октября Вооруженные силы Армении обстреляли город Тертер, окрестные поселки и села.

Об этом сообщает командированный на линию фронта корреспондент Report.

В течение дня со стороны противника на территорию района было выпущено в общей сложности 69 снарядов.

С 27 сентября по 31 октября подразделения Вооруженных сил Армении выпустили по территории района в общей сложности 15 571 снаряд, 17 человек погибли, 54 получили ранения.

В результате пострадали 887 домов, полностью разрушены 134 дома, 32 вспомогательных строения, 2 социальных дома, 1 многоквартирный жилой дом, 3 производственных объекта, 11 торговых объектов, 2 административных здания и 2 объекта общественного питания.

Кроме того, нанесен ущерб 64 многоквартирным жилым зданиям, 67 вспомогательным строениям, 25 социальным объектам, 1 памятнику, 8 производственным объектам, 3 объектам водоснабжения, 1 объекту теплоснабжения, 28 торговым объектам, 5 объектам услуг, 17 административным зданиям, 10 надгробным камням.

Фото: Эльчин Мурад