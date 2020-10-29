Возбуждено уголовное дело по фактам вандализма Армении в отношении памятников культуры

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратится к международным организациям

В результате агрессивной политики Армении, проводимой ей в отношении Азербайджанской Республики, наряду с жилыми домами, образовательными, промышленными и сельскохозяйственными объектами, находящихся на оккупированных территориях, жертвой вандализма стали сотни культурных учреждений, в том числе 927 библиотек с 4,6 млн книг, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея и музейных филиалов с более чем 100 000 экспонатов, 4 художественных галерей, 4 театра, 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, более 700 памятников истории и культуры, в том числе состоящие из 11 и 15 пролетов Худаферинские мосты в Джебраильском районе, храмы Гянджасар и Худаванд в Кельбаджарском районе, мавзолей в селе Хачин Турбатли Агдамского района, одно из старейших поселений мира пещера Азых в Физулинском районе, Шушинский государственный историко-архитектурный заповедник, сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

Для поддержки военных операций без военной необходимости были уничтожены и разграблены находящиеся под усиленной охраной курганы Ходжалы, Узерликтепе в Агдамском районе, Гаракопек в Физулинском районе и другие памятниках истории и культуры, более 100 000 ценных и редких экспонатов мирового значения, обнаруженных при археологических раскопках, а в целях увековечения оккупации и убеждения международного сообщества в историческом существовании армян на оккупированных территориях обнаруженные при археологических раскопках историко-культурные ценности, принадлежащие народу Азербайджана, были разграблены и незаконно вывезены в Республику Армения.

Имеющие особую историческую, научную, литературную и культурную ценность предметы и документы, незаконно вывезенные в Республику Армения и приватизированные ей, были утрачены, повреждены или разрушены, движимое и недвижимое имущество на миллиарды манатов, принадлежащее Азербайджанской Республике, ее гражданам, физическим и юридическим лицам, было уничтожено с помощью сжиганий, взрывов и других общественно опасных методов, а также был нанесен преднамеренный обширный, долгосрочный и серьезный ущерб окружающей среде путем разграбления подземных и наземных ресурсов Азербайджана на оккупированных территориях.

По данным фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.2 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 116.0.8-1 (превращение без военной необходимости культурного достояния, в том числе находящегося под усиленной охраной культурного достояния в объект нападения, либо использование находящегося под усиленной охраной культурного достояния или непосредственно прилегающих к нему территорий для поддержки военных операций), 183.2.1 (хищение предметов, имеющих особую ценность), 186.3 (умышленно причинение имущественного ущерба в особо крупном размере), 193-1 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем), 206.4 (контрабанда) и другим статьям Уголовного Кодека, следствие по делу с созданием оперативно-следственной группы было поручено Следственному Управлению Генеральной Прокуратуры.

Сотрудниками прокуратуры проводятся все необходимые следственные действия для осмотра мест происшествий на освобожденных территориях и установления нанесенного ущерба.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратится к международным организациям и предпримет все возможные меры, чтобы в очередной раз разоблачить агрессивный характер Армении на международной арене, привлечь виновных к ответственности в соответствии с международным и национальным законодательством и применить санкции.