Видео из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района

Распорстранились видеокадры из освобожденного от оккупации села Баласолтанлы Губадлинского района.

Обнародованы видеокадры из освобожденного от оккупации села Баласолтанлы Губадлинского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.