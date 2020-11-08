Видео из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Видео из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского районаВидео из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района Распорстранились видеокадры из освобожденного от оккупации села Баласолтанлы Губадлинского района.
Нагорно-карабахский конфликт
8 ноября 2020 г. 15:20
https://static.report.az/photo/68f00cf1-1eee-30e5-a8ed-092186193ef9.jpg
Версия на азербайджанском языке ВидеоQubadlının işğaldan azad olunan Balasoltanlı kəndi