Норвежский путешественник: Впечатлен живописной дорогой в Шушу и очарован городом

Дорога в Шушу была очень интересной, оставила очень яркие впечатления.

Дорога в Шушу была очень интересной, оставила очень яркие впечатления.

Об этом Report заявил норвежский путешественник Майк Бьорстад, который поделился своими впечатлениями от поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Путешественник отметил, что ему понравилась и сама Шуша, город очаровывает своей красотой и живописным расположением.

"Это очень красивый город с богатой историей",- сказал он.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.