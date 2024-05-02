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Норвежский путешественник: Впечатлен живописной дорогой в Шушу и очарован городом

Норвежский путешественник: Впечатлен живописной дорогой в Шушу и очарован городом Дорога в Шушу была очень интересной, оставила очень яркие впечатления.
Карабах
2 мая 2024 г. 12:24
Норвежский путешественник: Впечатлен живописной дорогой в Шушу и очарован городом

Дорога в Шушу была очень интересной, оставила очень яркие впечатления.

Об этом Report заявил норвежский путешественник Майк Бьорстад, который поделился своими впечатлениями от поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Путешественник отметил, что ему понравилась и сама Шуша, город очаровывает своей красотой и живописным расположением.

"Это очень красивый город с богатой историей",- сказал он.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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Версия на английском языке Norwegian traveler impressed by picturesque road to Shusha
Версия на азербайджанском языке Norveçli səyahətçi: Şuşaya gedən mənzərəli yoldan təsirləndim və bu şəhərə valeh oldum

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