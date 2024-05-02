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Путешественники из Норвегии прибыли в город Шуша

Путешественники из Норвегии прибыли в город Шуша Делегация из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии прибыла в город Шуша.
Карабах
2 мая 2024 г. 11:13
Путешественники из Норвегии прибыли в город Шуша

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек прибыла в город Шуша.

Как передает Report, гости ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, а также посетят Шушинскую крепость и Джидырдюзю.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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