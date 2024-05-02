Норвежская путешественница: Природа Карабаха завораживает

Отрадно, что при восстановлении освобожденных территорий Азербайджана сохраняются исторические здания.

Отрадно, что при восстановлении освобожденных территорий Азербайджана сохраняются исторические здания.

Об этом Report заявила норвежская путешественница Лиз Ресволд, которая поделилась своими впечатлениями от поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

"Здесь есть очень красивые места, природа Карабаха завораживает. Мы стали свидетелями проводимых на этих территориях восстановительных работ. Отрадно, что помимо возведения новых зданий здесь сохраняются и старые здания. Это очень хорошо, ведь они несут в себе историю", - сказала Лиз Ресволд.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.