О нас

Норвежская путешественница: Природа Карабаха завораживает

Норвежская путешественница: Природа Карабаха завораживает Отрадно, что при восстановлении освобожденных территорий Азербайджана сохраняются исторические здания.
Карабах
2 мая 2024 г. 13:36
Норвежская путешественница: Природа Карабаха завораживает

Отрадно, что при восстановлении освобожденных территорий Азербайджана сохраняются исторические здания.

Об этом Report заявила норвежская путешественница Лиз Ресволд, которая поделилась своими впечатлениями от поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

"Здесь есть очень красивые места, природа Карабаха завораживает. Мы стали свидетелями проводимых на этих территориях восстановительных работ. Отрадно, что помимо возведения новых зданий здесь сохраняются и старые здания. Это очень хорошо, ведь они несут в себе историю", - сказала Лиз Ресволд.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norwegian traveler: Karabakh’s nature fascinating
Версия на азербайджанском языке Norveçli səyahətçi: Qarabağın təbiəti valehedicidir

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi