Норвежские путешественники побывали на Джыдырдюзю в Шуше

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Джыдыр Дюзю в Шуше.

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек побывала на Джыдырдюзю в Шуше.

Как передает находящийся в Шуше корреспондент Report, гости также посетили Шушинскую крепость и ознакомились с ходом восстановительных работ в городе.

Члены делегации воочию увидели последствия преступлений, совершенных Арменией в период оккупации.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.