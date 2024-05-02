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Норвежская путешественница: Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин

Норвежская путешественница: Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин.
Карабах
2 мая 2024 г. 12:14
Норвежская путешественница: Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин

Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин.

Об этом Report заявила прибывшая на освобожденные территории Азербайджана норвежская путешественница Анн-Софи Редиш.

"Надеюсь, что очистка территорий от мин пройдет успешно и люди смогут спокойно передвигаться", - сказала она.

Говоря о поездке в Шушу, Анн-Софи Редиш отметила, что дорога в этот город очень напомнила ей норвежские пейзажи: "В этот город ведет очень интересная дорога. Она напомнила мне спуск с норвежских гор к фьордам".

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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Версия на английском языке Norwegian traveler hopes Karabakh to be cleared of mines soon
Версия на азербайджанском языке Norveçli səyahətçi: Qarabağın tezliklə minalardan təmizlənəcəyinə ümid edirik

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