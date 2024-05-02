Норвежская путешественница: Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин

Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин.

Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин.

Об этом Report заявила прибывшая на освобожденные территории Азербайджана норвежская путешественница Анн-Софи Редиш.

"Надеюсь, что очистка территорий от мин пройдет успешно и люди смогут спокойно передвигаться", - сказала она.

Говоря о поездке в Шушу, Анн-Софи Редиш отметила, что дорога в этот город очень напомнила ей норвежские пейзажи: "В этот город ведет очень интересная дорога. Она напомнила мне спуск с норвежских гор к фьордам".

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.