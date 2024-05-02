Норвежская путешественница: Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин

Надеемся на скорую очистку Карабаха от мин.
Об этом Report заявила прибывшая на освобожденные территории Азербайджана норвежская путешественница Анн-Софи Редиш.
"Надеюсь, что очистка территорий от мин пройдет успешно и люди смогут спокойно передвигаться", - сказала она.
Говоря о поездке в Шушу, Анн-Софи Редиш отметила, что дорога в этот город очень напомнила ей норвежские пейзажи: "В этот город ведет очень интересная дорога. Она напомнила мне спуск с норвежских гор к фьордам".
Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.