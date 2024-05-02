Михалко: ЕС продолжит оказывать помощь Азербайджану в разминировании

ЕС намерен продолжить оказывать поддержку Азербайджану в приоритетных для него областях, важной из которых является разминирование освобожденных территорий.

ЕС намерен продолжить оказывать поддержку Азербайджану в приоритетных для него областях, важной из которых является разминирование освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко сказал на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы печати.

"Европейский союз является одним из крупнейших партнеров Азербайджана по разминированию. И это долгосрочное сотрудничество. ЕС был с Азербайджаном с первых лет независимости, оказывая поддержку в важных для людей областях, в том числе в ситуациях, связанных с конфликтами, таких как поддержка вынужденных переселенцев, продовольственная безопасность, улучшение жилищных условий и расширение экономического сотрудничества", - сказал он.

Михалко подчеркнул, что Евросоюз собирается предпринять новые шаги, которые приведут к объявлению о новых планах ЕС в поддержку Азербайджана в рамках проекта Team Europe action, Team Europe initiative и Team Europe как институтов ЕС и государств-членов ЕС, совместно действующих в поддержку Азербайджана.