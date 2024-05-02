Норвежский путешественник: Последствия минного загрязнения ужасны

Важно, чтобы Азербайджан мог как можно скорее очистить свои территории от мин. Последствия минного загрязнения ужасны.

Важно, чтобы Азербайджан мог как можно скорее очистить свои территории от мин. Последствия минного загрязнения ужасны.

Об этом Report заявил норвежский путешественник Майк Бьорстад, который поделился своими впечатлениями от поездки на освобожденные территории Азербайджана.

"Я бы хотел, чтобы Азербайджан как можно скорее очистил свои территории от мин. Их последствия ужасны. Я был в таких местах, как Лаос, и знаю, к чему могут приводить мины. Надеюсь на то, что у вас будет все хорошо в будущем", - сказал он.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.