В Ханкенди прибыла очередная колонна российских миротворцев

Продолжается развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора

Продолжается развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Как сообщает Report со ссылкой на минобороны России, очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в Ханкенди.

В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни.

На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения.

Отмечается, что миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".