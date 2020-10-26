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В Азербайджане простились с шехидом Дмитрием Солнцевым

В Азербайджане простились с шехидом Дмитрием Солнцевым Церемония прощания с военнослужащим Дмитрием Солнцевым, павшим в боях за освобождение оккупированных территорий
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 12:05
В Азербайджане простились с шехидом Дмитрием Солнцевым
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Завершилась церемония прощания с шехидом-военнослужащим азербайджанской армии Дмитрием Солнцевым.

Как сообщает Report, он будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

Как рассказал Report племянник шехида Анар Сулейманов, его дядя добровольно отправился на фронт в сентябре: “Он окончил магистратуру Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности с красным дипломом. Был большим патриотом. Он даже был волонтером TƏBİB, помогал в борьбе с коронавирусом".

Сестра шехида Юлия Солнцева сказала, что он мечтал поехать на фронт: “Мы гордимся им. Он всегда был очень ответственным, прекрасным человеком".

11:22

Проходит церемония прощания с шехидом-военнослужащим азербайджанской армии.

Как сообщает Report, церемония прощания с военнослужащим Дмитрием Солнцевым, ставшим шехидом в боях за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, проходит перед зданием, где он проживал.

В церемонии принимают участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности и рядовые люди.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Dmitri Solnsevin II Fəxri xiyaban dəfn olunub

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