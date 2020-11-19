Умер армянский генерал, один из участников геноцида в Ходжалы

Активно участвовал в кровавой оккупации азербайджанских земель

Умер генерал-лейтенант запаса вооруженных сил Армении Манвел Григорян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщил член Республиканской партии Карен Авагян.

После начала Второй Карабахской войны он прибыл в Нагорный Карабах, однако, сославшись на тяжелое состояние здоровья, вернулся в Армению. 20 октября его поместили в отделение реанимации одной из ереванских клиник, где он и умер.

Манвел Григорян был одним из инициаторов и участников Ходжалинского геноцида. Активно участвовал в кровавой оккупации азербайджанских земель. В одном из интервью М.Григорян признался, что одного из сотен пленных, захваченных во время первой Карабахской войны, четыре года держал у себя дома в качестве раба. Группировка М.Григоряна отличалась особой жестокостью в отношении к азербайджанским мирным жителям в Нагорном Карабахе.