Трофимчук: Я говорил, что азербайджанцы никогда не "сотрут" Шушу из своей головы

Шуша – сама по себе безусловный символ, как и факт перехода этой крепости в руки Азербайджана. Не говоря уже о чисто военной, стратегической стороне дела, которая резко меняется в худшую для противника сторону, поэтому он предпринимает столько информ

Шуша – сама по себе безусловный символ, как и факт перехода этой крепости в руки Азербайджана. Не говоря уже о чисто военной, стратегической стороне дела, которая резко меняется в худшую для противника сторону, поэтому он предпринимает столько информационных усилий по этому поводу.

Об этом в интервью российскому бюро Report, заявил известный российский политолог Григорий Трофимчук подчеркнув важность этого древнего города для азербайджанцев как с исторической, так и со стратегической точки зрения.

"Непонятно, как вообще армянские формирования пропустили азербайджанских солдат на неприступную скалу? Есть ли на той стороне вообще подобие какой-то армии, о которой до этого говорилось так много? И не распродал ли премьер Армении на сторону – как когда-то друзья Саргсяна тушёнку – всю боевую технику, включая самолёты, раз его разрозненные отряды вынуждены воевать практически голыми руками?", - задается вопросом политолог.

По его словам, также надо отметить и такой важный параметр как боевой дух сторон конфликта.

"То есть высочайшая мотивация всего азербайджанского общества. Событие такого уровня поднимет его на порядок, хотя с азербайджанской стороны дух всегда находился в самой высокой точке, несравнимой с морально-психологическим состоянием противоположной стороны, которой, по сути, не за что бороться. Все видят, как греет душу азербайджанца название каждой, даже самой маленькой деревни, вновь произнесённое губами и голосом, которую они не видели почти уже тридцать лет – не говоря уже об имени "Шуша".

Г. Трофимчук также напомним, что в своей книге об Азербайджане, вышедшей в 2006 году, он обратил особое внимание не только на Карабах, но и конкретно на Шушу, сказав, что азербайджанцы никогда не сотрут этот "файл" у себя в голове, и рано или поздно этот вопрос разрешится.

"Армения при этом капитулировать не собирается, и наоборот разогревает "костёр". Но при этом не понимает и что ей делать конкретно. Я говорил в самом начале нового развития карабахского конфликта, и готов подтвердить снова: чем больше будут потери Армении в ходе войны, тем громче армянская диаспора по всему миру начнёт развивать информационно-политическую кампанию против Азербайджана. Тем более, после главных выборов в США. И премьер Армении Пашинян уже шлёт туда срочные "телеграммы", - подытожил эксперт.