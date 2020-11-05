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Скончался один из раненых при теракте в Барде

Скончался один из раненых при теракте в Барде Пашаев Нифталы Селим оглу 1995-го г.р. скончался сегодня в больнице
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 13:00
Скончался один из раненых при теракте в Барде

С 27 сентября и по сей день в результате обстрела вооруженными силами Армении мирного населения Азербайджана из тяжелых артустановок были ранены 405 гражданских лиц, из которых 43 находились в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

"С глубоким сожалением сообщаем, что получивший тяжкие телесные повреждения во время вражеского ракетного обстрела центра Барды 28 октября 2020-го года Пашаев Нифталы Селим оглу 1995-го г.р., несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался сегодня в больнице, где получал лечение", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bərdə terroru zamanı yaralanan şəxs vəfat edib

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