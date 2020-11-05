Скончался один из раненых при теракте в Барде

Пашаев Нифталы Селим оглу 1995-го г.р. скончался сегодня в больнице

С 27 сентября и по сей день в результате обстрела вооруженными силами Армении мирного населения Азербайджана из тяжелых артустановок были ранены 405 гражданских лиц, из которых 43 находились в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

"С глубоким сожалением сообщаем, что получивший тяжкие телесные повреждения во время вражеского ракетного обстрела центра Барды 28 октября 2020-го года Пашаев Нифталы Селим оглу 1995-го г.р., несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался сегодня в больнице, где получал лечение", - говорится в сообщении.