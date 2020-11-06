О нас
Report Georgia
Аудио новости

Последняя обстановка на фронте по состоянию на 6 ноября

Последняя обстановка на фронте по состоянию на 6 ноября Днем и ночью 5 ноября Вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.
Нагорно-карабахский конфликт
460
6 ноября 2020 г. 07:44
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 6 ноября

В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В настоящее время ведутся боевые действия. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Düşmən itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi