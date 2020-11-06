Последняя обстановка на фронте по состоянию на 6 ноября

Днем и ночью 5 ноября Вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.

В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В настоящее время ведутся боевые действия. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.