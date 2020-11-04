Ситуация на фронте на 4 ноября

3 ноября в течение дня и в ночь на 4 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов

3 ноября в течение дня и в ночь на 4 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, бои продолжались с различной интенсивностью, в основном в направлении Тертера, Агдама, Ходжавенда, Зангилана и Губадлы. Враг был вынужден отступить, понеся на отдельных участках фронта потери среди личного состава и военной техники.

В течение дня было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы армян, 2 танка Т-72, ​​3 пушки Д-30, зенитная установка "Застава М-55", 1 тактическая зенитная установка, 3 боевых грузовика.

В настоящее время Азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку.