Российский эксперт: Это несомненно победа Азербайджана и поражение Армении

"На данный момент Азербайджан несомненно победил и в любых переговорах будет выступать именно с такой позиции"

"На мой взгляд сегодня произошло великое событие. Это победа Азербайджана, что несомненно и поражение Армении, чей лидер Никол Пашинян открыто заявил , что подписал соглашение из-за невозможности продолжать боевые действия и дескать его на это сподвигли военные". Об этом российскому бюро Report заявил российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

"То есть Пашинян признал, что сам развалил государство коррупцией, открытой русофобией и своими действиями по зачистке армии от профессионалов. Те немногие, кто остался, видимо, и убедили Пашиняна капитулировать. На данный момент война окончена, но в Ереване могут прийти к власти ультраправые националисты, которые вновь будут настаивать на боевых действиях. Хотя это уже из области фантастики. Москва является абсолютным гарантом урегулирования и не позволит, на мой взгляд, подобному произойти", - cчитает он.

Эксперт отметил, что ранее у Армении была возможность получить автономию для Нагорного Карабаха, но она ее упустила: "У Еревана был шанс говорить о подобии некоего статуса для Карабаха до войны. Сейчас же об этом никто не вспоминает. Азербайджан победил и вернул территории. О каком статусе может на данный момент идти речь?"

"В любом случае, должно пройти некоторое время для того, чтобы оценить произошедшее и то, как дальше выстраивать отношения между Арменией и Азербайджаном. На данный момент Азербайджан несомненно победил и в любых переговорах будет выступать именно с такой позиции", - заключил Михайлов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.