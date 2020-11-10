Президент Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать

С 27 сентября Азербайджанская армия начала победный марш, чтобы освободить оккупированные земли.

С 27 сентября Азербайджанская армия начала победный марш, чтобы освободить оккупированные земли.

Как передает Report, под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в ответ на продолжительные провокации и новые захватнические планы Армении, а также с целью освободить территории от оккупации начиная с 27 сентября азербайджанская армия начала свое победоносное шествие. В течении 44 дневной военной кампании азербайджанская армия уничтожила армянские вооруженные силы и освободила Джабраильский, Губадлинский, Физулинский, Зангиланский районы, большую часть Ходжавендского района, некоторую часть сел Лачинского района;

- В общей сложности в период военных действий были освобождены из оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот;

- 8 ноября после 28 летнего ожидания азербайджанский народ освободил от оккупации город Шуша, который имеет символическое значение для народа Азербайджана. Военные эксперты, да и сами армяне признают, что контроль над Шушой - это контроль над всем Карабахом;

- Сразу после освобождения Шуши, 9 ноября Президент Ильхам Алиев заявил об освобождении 71 села, одного поселка и 8 стратегических высот;

- Взятие Шуши полностью разоружила Армению, лишила ее возможности маневра и все попытки далее обманывать армянскую и мировую общественность потеряли смысл. Врагу ничего не осталось, кроме как поднять белый флаг и капитулировать. История войн показывает, что сторона подвергшийся подобным потерям считается побежденной, сдается и вооруженный конфликт останавливается;

- Заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении однозначно расценивается как капитуляция официального Еревана. Армения осознала проигрыш и приняв условия, выдвинутые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, капитулировала. Президент Азербайджана несколько раз, в том числе и в последнем интервью ВВС заявил, что если Армения возьмет на себя обязательство о выводе войск в определенные сроки, Азербайджан приостановит военные действия;

- В подписанном совместном заявлении Армения берет на себя обязательство о выводе в течении 20 дней своих вооруженных сил с территории Агдамского, Кельбяджарского и Лачинского районов. В конечном итоге, Азербайджан без особых усилий, без потерь добился освобождения оставшихся трех крупных районов от оккупации. Приход российских и турецких миротворцев и вывод армянских вооруженных подразделений будут проводиться синхронно;

- Уже нет понятия линии соприкосновения вооруженных сил. Режим прекращения огня будет определятся месторасположением боевых подразделений Азербайджана и Армении на данный момент;

- Российские и турецкие вооруженные силы в статусе миротворческих сил, ограниченным контингентом размещаются на данной территории. Срок размещения ограниченного контингента ВС России 3 года;

- Президент Ильхам Алиев всегда заявлял, что как крупное региональное государство Турция должна присутствовать в процессе решения вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Турция будет активно участвовать в мониторинговой миссии для осуществления контроля над режимом прекращения огня. Участие турецких военных в данном процессе показывает, что любые шаги, направленные против Азербайджана, будут пресекаться;

- Азербайджан никогда не проводил военные операции против мирного населения и в отличии от Армении, не намерена проводить этнические чистки. Для азербайджанской армии не составляло никакого труда взятие Ханкенди и близлежащих населенных пунктов. Армянская пропаганда тоже была наготове, что при таком исходе обвинить Азербайджан в этнических чистках;

- Азербаджан во всех уровнях заявлял, что является сторонником мирного сосуществования азербайджанцев и армян. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в различных странах азербайджанцы и армяне живут в мире. Поэтому Азербайджан всегда выступал за мирное сосуществование обоих общин Нагорного Карабаха;

- Данный процесс знаменателен еще и тем, что снимается блокада Нахчыванской Автономной Респулики. Российская сторона берет на себя обязательство через территорию Армении представить коридор между Нахчываном и остальной территорией Азербайджана;

- В результате военных действий созданный Арменией синдром непобедимости был разрушен. Для восстановления Армении и ее вооруженных сил потребуется долгие годы;

- Наша страна используя самое современное вооружение, с минимальными потерями, в короткие сроки уничтожила всю военную технику Армении, нанес живой силе врага максимальный урон. Азербайджанская армия высоким профессионализмом выполнив миссию по освобождению территорий внес серьезные изменения в доктрину ведения войн. Осуществление плана по освобождению Шуши в труднейших условиях является блестящей страницей в военной истории Азербайджана;

- Армения используя все свои возможности, в том числе посредством своих защитников всячески пыталась заставить Азербайджан остановить военные действия. Президент Азербайджана проявив непоколебимую волю, выстояв перед сильным давлением не отвернулся от своей принципиальной позиции. Многочисленные интервью Президенты Ильхама Алиева иностранным СМИ разрушило планы и свела на нет все усилия мирового армянства и их защитников создать информационное преимущество;

- Планы Армении и армянского лобби узаконить оккупацию потерпели крах. В регионе создалась совершенно новая ситуация, отвечающая интересам Азербайджана. Президент Ильхам Алиев наглядно доказал, что знает, когда и как надо сделать;

- Эта победа разрушила синдром проигравшей страны у азербайджанского народа и вернула ей веру в свои силы. Весь мир убедился в том, что азербайджанский народ никогда не смириться с поражением. Стратегия сильного государства и сильной армии, воплощенная в жизнь президентом Ильхамом Алиевым в течении 17 лет является основной причиной нашей великой победы.