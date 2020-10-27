Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации

За это время были нанесены неоднократные сокрушительные удары по врагу, уничтожены тысячи человек живой силы и бронетехники противника, и оккупантские армянские вооруженные силы были вынуждены отступить

Сегодня исполняется месяц с момента начала Азербайджанской Армией антитеррористической операции и операции по принуждению к миру в ответ на армянские провокации в Карабахе и прилегающих районах.

Как сообщает Report, в результате решительной политической воли Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и успешных операций Азербайджанской Армии были освобождены от оккупации 4 города (Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы), свыше 150 сел, десятки стратегических высот.

За это время были нанесены неоднократные сокрушительные удары по врагу, уничтожены тысячи человек живой силы и бронетехники противника, и оккупантские армянские вооруженные силы были вынуждены отступить.

Впавшая в истерику от неудач на фронте армянская сторона подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу мирное население, женщин и детей в азербайджанских районах и городах, расположенных далеко от зоны боевых действий. Несмотря на это, Азербайджанская Армия стреляла только по военным объектам противника, призывая мирных жителей на оккупированных азербайджанских территориях держаться подальше от военных объектов, чтобы гражданское население не пострадало.

С первого дня боев азербайджанский народ единогласно поддержал эти операции, десятки тысяч сынов Отечества добровольно обратились для участия в боях.

Сегодня жители страны делают всё возможное для победы нашей армии, граждане объединились под одним девизом "Всё для Родины, всё для фронта, всё для победы".

Независимо от языка, религии, политической и социальной принадлежности, все жители искренне поддерживают руководство страны. Объединившись в единый кулак во имя общего дела, люди ждут, когда президент Ильхам Алиев в очередной раз обратится к народу и сообщит о новых победах Азербайджанской Армии.