Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории

«Я всегда говорил, что никакого референдума на международно признанных территориях Азербайджана не будет никогда. Более того, если посмотреть базовые принципы, там слова референдум, тоже нет.

«Я всегда говорил, что никакого референдума на международно признанных территориях Азербайджана не будет никогда. Более того, если посмотреть базовые принципы, там слова референдум, тоже нет.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

«Там есть определенные формулировки, связанные с волеизъявлением, связанные с самоопределением. Но мы всегда говорили, что самоопределение, да, важный принцип международного права, но он не может нарушить территориальную целостность страны. Во-вторых, территориальная целостность страны не может быть изменена без согласия этой страны. Поэтому в данном случае то, что я высказал в одном из интервью, отражает полностью мою позицию, не является секретом. Я и сейчас, естественно, на этих же позициях стою: мы не позволим создания второго армянского государства на территории Азербайджана. Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть своей территории, пусть там и создают», - сказал глава государства.