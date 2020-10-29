О нас
Report Georgia

Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории

Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории «Я всегда говорил, что никакого референдума на международно признанных территориях Азербайджана не будет никогда. Более того, если посмотреть базовые принципы, там слова референдум, тоже нет.
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 08:44
Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории
Ильхам Алиев

«Я всегда говорил, что никакого референдума на международно признанных территориях Азербайджана не будет никогда. Более того, если посмотреть базовые принципы, там слова референдум, тоже нет.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

«Там есть определенные формулировки, связанные с волеизъявлением, связанные с самоопределением. Но мы всегда говорили, что самоопределение, да, важный принцип международного права, но он не может нарушить территориальную целостность страны. Во-вторых, территориальная целостность страны не может быть изменена без согласия этой страны. Поэтому в данном случае то, что я высказал в одном из интервью, отражает полностью мою позицию, не является секретом. Я и сейчас, естественно, на этих же позициях стою: мы не позволим создания второго армянского государства на территории Азербайджана. Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть своей территории, пусть там и создают», - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət yaratmaq istəyirsə, qoy, öz ərazisinin bir hissəsində yaratsın"

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории
Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории
29 октября 2020 г. 08:44
Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом
Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом
29 октября 2020 г. 08:32
Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности
Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности
29 октября 2020 г. 08:22
МО опубликовало список уничтоженной боевой техники противника  
МО опубликовало список уничтоженной боевой техники противника  
29 октября 2020 г. 07:53
Президент: Предполагаемое возвращение пяти районов на первом этапе сейчас уже не актуально
Президент: Предполагаемое возвращение пяти районов на первом этапе сейчас уже не актуально
29 октября 2020 г. 07:22
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:59
Президент: Как долго будет длиться военное противостояние, зависит от армянской стороны
Президент: Как долго будет длиться военное противостояние, зависит от армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:37
Ильхам Алиев поздравил народ Турции с праздником
Ильхам Алиев поздравил народ Турции с праздником
28 октября 2020 г. 23:26
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
28 октября 2020 г. 17:20
Президент Азербайджана: Освобожден ряд сел в 4 районах
Президент Азербайджана: Освобожден ряд сел в 4 районах
28 октября 2020 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi