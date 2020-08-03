Посол: Цивилизованный мир должен отдалиться от Армении

Посол поведал об исторических корнях конфликта, военной агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях

Армянская диаспора в Италии и причастные к ней круги, чтобы сокрыть военные преступления Армении против Азербайджана и завоевать поддержку Запада и христианских кругов, утверждают, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является "столкновением цивилизаций" и "борьбой за выживание немногочисленного многострадального армянского христианского народа в окружении мусульманских стран".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии, в интервью популярному среди католиков итальянскому интернет-изданию Faro di Roma посол Мамед Ахмедзаде разоблачил измышления армян.

Посол поведал об исторических корнях конфликта, военной агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, документах, принятых в связи с конфликтом международными организациями, и их игнорировании Арменией, а также о последних военных провокациях, учиненных Арменией против Азербайджана с 12 июля.

"Цивилизованный мир должен отдалиться от Армении, почти 30 лет удерживающей в оккупации территории Азербайджана и поправшей права более 1 млн азербайджанцев на возвращение в отчие края и посещение могил предков", - отметил посол.