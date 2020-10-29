Немецкая пресса уличила во лжи Шушан Степанян

Шушан Степанян, несколько дней бессовестно отнекивающаяся от совершенных ими зверств, получила достойный ответ.
Как сообщает Report, 28 октября сразу же после обстрела азербайджанского города Барда руководитель пресс-службы министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла это в своем Твиттере и назвала это вымыслом и ложью.
Авторитетное немецкое издание Sueddeutsche Zeitung (SZ) доказало, что настоящим лжецом является именно Армения.
В момент ракетного обстрела немецкие корреспонденты находились на месте происшествия и видели все происходящее своими глазами: "Министерство обороны Армении категорически опровергло факт атаки. Пресс-секретарь министерства написала, что все это является вымыслом. Однако наши корреспонденты своими глазами видели тела жертв и многочисленные обломки ракет в центре Барды. В тот момент обстрелу также подвергались территории вокруг Барды и соседний город Тертер".
Sueddeutsche Zeitung также осудило убийство в Барде мирного населения, женщин и детей. Отмечается, что Армения и сама не признает сепаратистский режим, созданный на оккупированной территории Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов являются международно признанной территорией Азербайджана.
Напомним, что во время ракетного обстрела Барды Арменией 28 октября погиб 21 человек, ранено более 60 мирных жителей.