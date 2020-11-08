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Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери

Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери 7 ноября в течение дня и в ночь на 8 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 08:18
Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери

7 ноября в течение дня и в ночь на 8 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

Будучи не в состоянии оказывать сопротивление на фронте, противник видит выход в обстреле мирных жителей и гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийского обстрела подразделениями вооруженных сил Армении сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов за минувшие сутки, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура. Азербайджанская Армия принимала ответные меры, только против легитимных военных целей противника.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.

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Версия на английском языке Armenia forced to retreat with losses
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib

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