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Минобороны о последней обстановке на фронте

Минобороны о последней обстановке на фронте В течение дня 30 и 31 октября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и населенные пункты на разных направлениях фронта из различного оружия, в том числе из артиллерии и ракет.
Нагорно-карабахский конфликт
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31 октября 2020 г. 07:49
Минобороны о последней обстановке на фронте

В течение дня 30 октября и в ночь на 31 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из различного оружия, в том числе из артиллерии и ракет позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Боевые операции в основном продолжались на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В результате ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть погибшие и раненые.

В течение вчерашнего дня и ночи на различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя значительное количество живой силы противника, 2 танка Т-72, 3 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 2 РСЗО "Град" БМ-21, 12 пушек различного типа, 1 ЗРК "Оса", 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 автомашины.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.

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Версия на азербайджанском языке Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilib

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