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Министерство обороны в очередной раз обратилось к гражданам

Министерство обороны в очередной раз обратилось к гражданам Министерство обороны Азербайджанской Республики в очередной раз обратилось к гражданам в связи с распространением военных тайн в социальных сетях.
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 10:06
Министерство обороны в очередной раз обратилось к гражданам

Министерство обороны Азербайджанской Республики в очередной раз обратилось к гражданам в связи с распространением военных тайн в социальных сетях.

Как сообщает Report, призывами "Не делись военной тайной", "Враг все видит", "Не снимай, не делись", "Не делись военной тайной, молчи" Министерство попросило граждан быть бдительными.

В последние дни в социальных сетях распространяются ряд фото, видеокадров, которые могут послужить фактом для передачи военной тайны врагу. Некоторые пользователи делятся фото и видеокадрами военной техники, прифронтовых территорий и военнослужащих.

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Версия на английском языке Фото Defense Ministry again addresses citizens
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi növbəti dəfə vətəndaşlara müraciət etdi

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