МИД Украины: Безоговорочно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ.

Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - отмечается в заявлении.