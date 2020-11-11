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МИД Украины: Безоговорочно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

МИД Украины: Безоговорочно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 16:16
МИД Украины: Безоговорочно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
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Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ.

Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - отмечается в заявлении.

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