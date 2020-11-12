Лавров убежден, что договоренности по Карабаху будут сохранены

"Мы видим сегодняшние протесты в Армении, то, как оппозиция страны хочет спекулировать на этом вопросе"

"Мы видим сегодняшние протесты в Армении, то, как оппозиция страны хочет спекулировать на этом вопросе".

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров.

"Иллюзий о том, что 7 районов (Азербайджана - ред.) должны навеки оставаться в таком положении, в каком они были еще месяц-полтора назад, не должно было быть. И я считаю, что ответственные власти должны были объяснить людям, что на каком-то этапе надо будет реализовать возвращение этих земель на основе всех достигнутых договоренностей. И не было бы кровопролития".

"Мы бы предпочли, чтобы конфликт был решен давным давно на основе принципов Минской группы ОБСЕ и о которых не раз говорил президент Азербайджана и подчеркивал свою готовность выполнять то что предложено сопредседателями. Если бы мы пошли по этому пути, то результат практически был бы таким же, но без крови с привязкой на политическое урегулирование", - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что важным фактором является и разблокирование всех коммуникационных связей между двумя странами.

"Это сыграет огромную роль для региона, в первую очередь для Армении, которая больше всех пострадала в этой ситуации из-за отсутствия торговли в связи с закрытием границ с Азербайджаном и Турцией. Окончательно выиграют все. Я убежден, что армянское правительство понимает свою ответственность исходя из интересов своего народа, и целостность достигнутого соглашения будет сохранена и выполняться".