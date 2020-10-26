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Ильхам Алиев: Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло

Ильхам Алиев: Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло «У нас есть условие, если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 00:21
Ильхам Алиев: Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло

«У нас есть условие, если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту страну. Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные земли. Мы не слышали такого заявления. Наоборот, он говорит о праве народов на самоопределение и фактически разрушил переговорный процесс».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

«Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят. А я всегда говорил своему народу правду. Говорил то, что есть. И сегодня я говорю то, что есть», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Biz boğaza yığılmışıq, Azərbaycan xalqının səbri tükənib”

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