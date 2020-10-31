О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее

Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее Президент: "Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны"
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 15:58
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
Президент Ильхам Алиев

"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в интервью немецкому телеканалу ARD.

Глава государства в ответ корреспонденту, который отметил, что увидел в Баку турецких солдат, сказал: "Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО "Партнерство ради мира". Здесь нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою".

Президент подчеркнул, что турецкие F-16 прибыли сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян на нас. "Они находятся здесь в знак солидарности. Они не задействованы в каких-либо боях. Их участие в этом не планируется", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: It is fight between us and Armenia, everyone must stay away from it
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu, bizimlə Ermənistan arasında olan döyüşdür və hər kəs ondan uzaqda durmalıdır"

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
26 октября 2020 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi