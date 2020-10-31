Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее

Президент: "Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны"

"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в интервью немецкому телеканалу ARD.

Глава государства в ответ корреспонденту, который отметил, что увидел в Баку турецких солдат, сказал: "Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО "Партнерство ради мира". Здесь нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою".

Президент подчеркнул, что турецкие F-16 прибыли сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян на нас. "Они находятся здесь в знак солидарности. Они не задействованы в каких-либо боях. Их участие в этом не планируется", - подчеркнул глава государства.