Хикмет Гаджиев: В составе ВС Армении воюют наемники ПКК из Сирии и Ирака

30 октября ряд армянских информационных ресурсов со ссылкой на данные официальных структур Армении распространил видекадр о якобы привлеченном к военным действиям в рядах азербайджанской армии сирийском “воине”, задержанном армянскими военными.

30 октября ряд армянских информационных ресурсов со ссылкой на данные официальных структур Армении распространил видекадр о якобы привлеченном к военным действиям в рядах азербайджанской армии сирийском “воине”, задержанном армянскими военными.

Армянская сторона в течение месяца пытается доказать, что якобы с азербайджанской стороны воюют наемники, используя непрофессионально снятые, сфабрикованные видео и ложную информацию.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в заявлениях президента Ильхама Алиева в различных зарубежных СМИ неоднократно подчеркивалось, что цель этих претензий Армении, которая долгие годы оккупировала территории нашей страны, заключается в том, чтобы бросить тень на успешные военные операции Вооруженных сил Азербайджана по освобождению Родины, нанести ущерб международному авторитету нашей страны, стоящей на переднем фронте борьбы с международным терроризмом:

"В представленном минутном видео кадры снимались многократно, а впоследствии были смонтированы.

В результате лингвистической экспертизы речи допрашиваемого было установлено, что он является курдом сирийского происхождения. Этот человек на 47-й секунде видео тихо произносит слово на курдском языке, а затем переходит на арабский. Этот факт дает основание предположить, что этот человек может быть членом ПКК. Участие в составе Вооруженных сил Армении боевиков ПКК из Сирии и Ирака – это факт. Этот человек имеет сложности с изложением текста, который вызубрил или произносит с помощью суфлера. Второе лицо, участвующее в допросе и говорящее по-арабски, предположительно является сирийским армянином.

Этот человек одет в военную форму, похожую на форму Государственной пограничной службы АР. Министр обороны Армении Тоноян недавно побывал на встрече с группой армянских военнослужащих в зоне боевых действий, среди которых двое человек, одетых в подобную военную форму. Позже Министерство обороны Армении удалило это фото.

В государственных органах Азербайджана имеются неопровержимые доказательства и оперативная информация о наличии в составе армянских воинских формирований иностранцев и наемников, в том числе активистов террористических организаций из Сирии, которые принимают участие в боевых действиях

Было бы более полезно, если бы Министерство обороны и другие официальные органы Армении не занимались фабриковкой подобных фальшивых сценариев, а информировали армянскую общественность о своих поражениях".