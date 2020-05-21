Турал Гянджалиев: Получаем письма от армян, осуждающих оккупацию Карабаха

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Оккупация Нагорного Карабаха осуждается со стороны всего международного сообщества.

Как сообщает Report об этом заявил глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев в ходе онлайн-обсуждений, организованных Eurasian Regional Center of ICYF.

По его словам, несмотря на то, что сегодня существует большое количество документов и резолюций, требующих вывода оккупационных войск, Армения игнорирует данные требования.

"Мы должны положить конец оккупации. Неурегулированность конфликта отрицательно отражается на всем регионе, в частности, на самих армянах Карабаха. Азербайджан имеет все права, а также военную мощь для того, чтобы освободить свои земли от оккупации",- сказал он.

Т. Гянджялиев также подчеркнул, что Армения держит в Карабахе марионеточный режим.

"Они не заинтересованы в урегулировании конфликта. Как азербайджанец Нагорного Карабаха, много раз обращался к армянам Карабаха с просьбами о мире. В свою очередь, мы также получаем письма от армян Карабаха, которые осуждают оккупацию Карабаха Арменией, которые хотят жить как в прежние времена. Если они пойдут на мирное урегулирование конфликта, они увидят развитие всего региона. Исторически Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана", - заключил Т. Гянджалиев.